В Сети появился тизер засекреченного фильма Нолана «Довод»

Инсайдеры утверждают, что зрителей ждет шпионский триллер с отсылом к картине «Начало».

Содержание, сценарий нового фильма именитого Кристофера Нолана «Довод» все еще засекречен, однако накануне в интернете все-таки появился тизер к картине. Слитый ролик, ради справедливости, тоже нисколько не проливает свет на суть фильма, только, пожалуй, интриги добавляет.

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Продолжительность видео не превышает минуты. В кадре Джона Дэвида Вашингтона подходит к стеклу, содержащему следы от пулевых выстрелов, при этом звучит тревожная музыка. Дальнейшая череда кадров еще больше нагнетает тревогу и страх приближающейся катастрофы.

По информации «Российской газеты», инсайдеры, знакомые ситуацией вокруг фильма, утверждают, что это будет крутой шпионский экшн-триллер, с отсылом в знаменитое детище Нолана – фильм «Начало».

Напомним, как сообщал ранее портал Teleprogramma.pro, на официальном YouTube-канале Star Wars появился новый трейлер девятого эпизода, который получил название «Звездные войны: Скайуокер. Восход».