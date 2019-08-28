Ведущая «Разрушителей легенд» разбилась, пытаясь установить рекорд скорости

Джесси Комбс была самой быстрой автолюбительницей на планете, но жажда скорости ее сгубила.

В США погибла гонщица и ведущая телепередачи «Разрушители легенд» Джесси Комбс. Как сообщает BNO News, 37-летняя женщина погибла, пытаясь побить собственный рекорд скорости.

В 2013 году она установила его как женщина на четырехколесном транспортном средстве. Тогда Джесси удалось разогнаться до в 398 миль в час. И вот она решила превзойти это достижение, выехав на сухое дно озера в пустыне Алворда (штат Орегон). Однако на этот раз все пошло не так, как ожидалось. Подробностей гибели Комбс пока не сообщается.

В своем последнем посте в Instagram она благодарила всех за поддержку в ее начинании.

«Люди говорят, что я сумасшедшая. Я отвечаю: «Спасибо», — одна из цитат гонщицы.

О погибшей известно, что она присоединилась к передаче «Разрушители легенд» в 2009 году, также она участвовала во многих других автомобильных шоу. Комбс также была еще специалистом по обработке металлов. Она окончила Вайомингский технологический институт по специальности «Послеаварийный ремонт и отделка автомобилей» с прекрасными оценками, занималась разработкой высокоскоростных трансмиссий.