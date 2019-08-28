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Ведущая «Разрушителей легенд» разбилась, пытаясь установить рекорд скорости

Джесси Комбс была самой быстрой автолюбительницей на планете, но жажда скорости ее сгубила.

Ведущая «Разрушителей легенд» разбилась, пытаясь установить рекорд скорости
Телеведущая Джесси Комбс погибла, пытаясь разогнаться быстрее всех. Фото: David Cohn/ZUMAPRESS.com

В США погибла гонщица и ведущая телепередачи «Разрушители легенд» Джесси Комбс. Как сообщает BNO News, 37-летняя женщина погибла, пытаясь побить собственный рекорд скорости.

В 2013 году она установила его как женщина на четырехколесном транспортном средстве. Тогда Джесси удалось разогнаться до в 398 миль в час. И вот она решила превзойти это достижение, выехав на сухое дно озера в пустыне Алворда (штат Орегон). Однако на этот раз все пошло не так, как ожидалось. Подробностей гибели Комбс пока не сообщается.

В своем последнем посте в Instagram она благодарила всех за поддержку в ее начинании.

«Люди говорят, что я сумасшедшая. Я отвечаю: «Спасибо», — одна из цитат гонщицы.

О погибшей известно, что она присоединилась к передаче «Разрушители легенд» в 2009 году, также она участвовала во многих других автомобильных шоу. Комбс также была еще специалистом по обработке металлов. Она окончила Вайомингский технологический институт по специальности «Послеаварийный ремонт и отделка автомобилей» с прекрасными оценками, занималась разработкой высокоскоростных трансмиссий.

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аварияАмерикагонщикразрушители легендСШАтрагедияутрата

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Ведущая «Разрушителей легенд» разбилась, пытаясь установить рекорд скорости
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