Эмоции зашкаливают: вышел первый трейлер сериала «Новый Папа»

28 августа на канале HBO появился первый официальный тизер восьмисерийной киноленты «Новый папа» от итальянского кинорежиссера и сценариста Паоло Соррентино. Кинодеятель создал сценарий картины совместно с Умберто Контарелло и Стефано Бисесом.

Проект появится на экранах в ноябре 2019 года. В главной роли снялся любимец женщин Джуд Лоу. А также Джон Малкович, сыгравший нового папу римского, сменившего на посту героя Лоу.

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По представленному тизеру можно оценить неподражаемую привлекательность Лоу и актерский талант Малковича. В ролике показаны одновременно две сцены, которые отлично характеризуют старого папу и нового главу католической церкви.

Герой Джуда Лоу гордо вышагивает по пляжу, сводя с ума девушек, а папа в исполнении Малковича со строгим видом общается с духовенством.

Напомним, ранее мы писали о выходе другого киноролика. В Сети выложили тизер драматического кинофильма «Прачечная». В нем сыграли такие американские звезды, как Мэрил Стрип, а также Антонио Бандерас.

Сценарий картины основан на реальной истории, которая случилась 4 года назад. В то время общественность узнала от журналистов из Германии о шокирующей ситуации, которая происходит на мировой арене. Оказалось, что свыше 10 глав различных государств творят черные делишки, участвуя в крупных финансовых махинациях.