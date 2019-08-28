Ожидается похолодание до минусовых температур

Синоптики предрекли значительное похолодание на севере Европейской части России. Виной тому – циклон с обильными дождями, он оказывает влияние на центр страны, принося с собой холод, сообщил Гидрометцентр.

Температура со знаком минус будет зафиксирована в ночь на 29 августа в Архангельской, Вологодской областях, Ненецком автономном округе, Республике Коми и северной части Поволжья. Здесь градусники покажут до -3. И всего на один градус выше будет в Подмосковье. Уже в следующую ночь вероятны заморозки.

Далее погода начнет нормализоваться и столбик термометра поднимется вверх, заморозков в августе синоптики больше не прогнозируют. Днем ожидается температура от +20 до +27 градусов.