У холостяка Сергея Бурунова не осталось времени на личную жизнь

В последнее время широкую общественность удивляет один «свадебный» слух за другим. Согласно мелькающим в прессе сообщениям, жениться на своих избранницах планируют Константин Богомолов, Федор Бондарчук, а также актеры Александр Петров и Сергей Бурунов.

Последний якобы тщательно скрывает возлюбленную, но поведет ее к алтарю в ближайшее время. Портал Teleprogramma.pro связался с PR-директором Бурунова, чтобы прояснить ситуацию.

Как пояснила представитель звезды Анастасия Сайфулина, пересуды о его скорой свадьбе не имеют отношения к действительности и просто смешны. Артист не планирует жениться. Мало того, сейчас у него попросту не осталось времени на личную жизнь.

Сейчас Сергей занят сразу в нескольких проектах. Он снимается в полнометражном фильме «Полицейский с Рублевки», новых сериях комедийного детектива, продолжении сериалов «Содержанки» и «Мылодрама» и третьем «Последнем богатыре».

«Откуда у него время на личную жизнь и женитьбу при том, что он участвует в пяти проектах? По двадцать с лишним смен в месяц он отрабатывает», – удивилась директор Бурунова.

Напомним, наряду с Петровым Сергей Бурунов остается одни из самых завидных холостяков отечественного кино. К своим 42-м годам актер еще ни разу не был женат.