Участница «Битвы экстрасенсов» заявила о 290-й перенесенной операции

Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала своим подписчикам в Instagram, что перенесла 290-ю операцию. По словам 30-летней женщины, ее спасли немецкие врачи, а в России ее бы ждала только медленная смерть. Но, тем не менее, дорогостоящее лечение в Германии требует от ведуньи больших финансовых вливаний.

«Уже больше года моя семья живет в вечных сборах на операции, а это неимоверно тяжело и не видно конца. Через три месяца будет 291-ая, а потом 296-ая операция и тд…» — написала Николь, отметив, что теперь понимает, что ее жизнь не бесценна, а стоит определенную сумму денег.

Напомним, во время съемок «Битвы экстрасенсов» эта участница всегда появлялась в шарфах и говорила шепотом. Такой образ она объясняла трахеостомической трубкой, торчащей из горла. Некоторые скептики предположили, что это всего лишь пиар-ход, чтобы вызвать жалость и больший интерес у зрителей. Тем более, что после съемок мистического шоу злополучная трубка пропала с фотографий Кузнецовой. Но девушка продолжает рассказывать о тяжелых операциях и писать эзотерические книги.

А вы верите в трагедию Николь Кузнецовой?