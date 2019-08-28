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Сын Цывиной не исключает, что Сердюков живет у Числова из корыстных соображений

Недавно актер попал в больницу, так как 10 дней ничего ел, опасаясь, что сожитель хочет его отравить.

Сын Цывиной не исключает, что Сердюков живет у Числова из корыстных соображений
Александр Числов. фото: "Комсомольская правда" Велегурин Владимир

Очередной выпуск передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» был посвящен советскому актеру Александру Числову. Еще весной он выглядел бодрым и давал интервью на радио, а теперь выяснилось, что мужчина находится в бедственном положении. 54-летний артист месяц не вставал с посетили и 10 дней ничего не ел. Как оказалось, по неизвестным причинам он решил, что сожитель хочет его отравить и завладеть его имуществом.

Благодаря Малахову Числов согласился лечь в больницу. А коллеги актера рассказали, что он страдает алкоголизмом. У него нет ни жены, ни детей, аплемянница Светлана, на которую шесть лет назад он переписал квартиру, навещает его, но не часто. Сожителем артиста оказался Денис Сердюков. Он играл в фильме «Легенда № 17», а также был возлюбленным Ирины Цывиной, которая скончалась в апреле этого года.

Корреспондент Teleprogramma.pro связался с Денисом. 49-летний актер заверил, что пытался помочь коллеге, но Числов отказывался есть и не давал сменить ему постельное белье. Сейчас Сердюков навещает его в больнице и надеется, что скоро мужчина поправиться. По словам актера, у Александра Владимировича не лучшее состояние.

«У него пневмония, поражение легких, и с головой не всё хорошо — он заговаривается и не всегда понимает, что происходит», — поделился Денис.

Числов сильно похудел. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Он также признался, что Числов мечтал о славе и грезил о том, чтобы попасть на передачу Малахова. Актер пояснил, почему 15 лет жил у коллеги, и так и не переехал жить к Цывиной, когда она была жила. Сердюков пояснил, что у Ирины были проблемы в отношениях с сыном. Ко всему прочему, он не хотел бросать Числова, которые уже плохо ходил.

К слову, сам наследник Цывиной, Евгений Благонравов, до сих пор настроен против возлюбленного матери. Он считает Сердюкова виновным в её смерти. Мужчина не стал исключать, что актер жил и дружил с Числовым, преследуя корыстный мотив.

«Денис — страшный человек, альфонс и аферист. Так что всё может быть», — заявил сын Цывиной в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

цывина и сердюков. фото
Ирина Цывина и Денис Сердюков. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»
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Александр ЧисловДенис СердюковЕвгений БлагонравовИрина Цывина

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Сын Цывиной не исключает, что Сердюков живет у Числова из корыстных соображений
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