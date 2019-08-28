Появился первый трейлер драмы «Прачечная»

В главных ролях задействованы Мэрил Стрип и Антонио Бандерас.

В Интернете появился свежий трейлер от Стивена Содеберга. Теперь зрители могут познакомиться с сюжетом драматической ленты «Прачечная». Картина повествует о перипетиях расследования «Панамского досье».

Известно, что сюжетная линия картины построена на событиях реальной жизни недавнего прошлого. Всего 4 года назад на поверхность неожиданно всплыла история, доказывающая, что десятки глав различных государств, а также видные политики и другие известнейшие люди принимали участие в крупных денежных махинациях.

Компромат удалось добыть известной юридической фирме из Панамы. В дальнейшем собранные бумаги попали в руки германских журналистов, из-за чего история и приобрела огласку.

В фильме снялись такие известные актеры, как Мэрил Стрип, Гэри Олдман, Антонио Бандерас.