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Валерия в парео и купальнике «закрыла» лето вечеринкой у бассейна

Певица вместе с мужем повеселилась на дне рождения старшего сына.

Валерия в парео и купальнике «закрыла» лето вечеринкой у бассейна
Валерия отметила 25-летие старшего сына. Фото: globallookpress.com

На днях Валерия отпраздновала день рождения своего старшего сына Артемия. В компании Иосифа Пригожина певица побывала на вечеринке, организованной по этому случаю. Как сообщила артистка в Instagram, праздником она осталась очень довольна.

На кадрах, которые звезда опубликовала накануне в соцсети, она вместе с мужем и другими гостями мероприятия позирует у бассейна фотографу, облаченная в синий купальник, светлое парео и соломенную шляпку. Певица отметила, что летний сезон подходит к концу.

«Всегда Теминым днем рождения «закрываем» лето. Какие же классные у него друзья», – подписала фото Валерия.

Напомним, старший сын исполнительницы недавно впервые женился. Избранницей 25-летнего мужчины стала девушка по имени Наталья Коренная. Родные до последнего не знали о том, что Артемий собирается узаконить отношения с уроженкой Новокузнецка.

Между тем, жительница шахтерского городка оказалась настоящей «металлургической принцессой». Теперь в списке родственников Валерии числится Кристина Коренная – гендиректор градообразующего новокузнецкого предприятия «Кузнецкие ферросплавы».

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Валерия в парео и купальнике «закрыла» лето вечеринкой у бассейна
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