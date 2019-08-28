Определена самая популярная песня лета 2019 года

Стриминговый Интернет-сервис Spotify, предоставляющий своим подписчикам музыку и аудиокниги, определил самую популярную песню прошедшего лета. Для составления рейтинга были посчитаны данные по частоте скачивания самых популярных хитов с 1 июня по 20 августа 2019 года, сообщает Entertainment Weekly. И первое место заняла композиция «Сеньорита» от дуэта Шона Мендеса и Камилы Кабельо.

Второе место досталось Эду Ширану и Джастину Биберу с их совместной песней «I Don’t Care». Третье ухватила Билли Айлиш с композицией «Bad Guy».

больше по теме Монеточка обошла Киркорова в рейтинге самых лучших песен 2018 года Сервис Яндекс.Музыка составил список самых популярных композиций этого года среди пользователей Сети.

Напомним, Шон Мендес — 21-летний канадский певец и модель. Как и Джастин Бибер в свое время, он начинал с оригинальных каверов на известные хиты. Сейчас у него три полноценных альбома. Камила Кабельо — 22-летняя кубино-американская певица, засветившаяся на телешоу The X Factor в 2012 году. Ранее журналисты спрашивали этот музыкальный дуэт об отношениях между ними. Выяснилось, что парень предлагал девушке встречаться, но та пресекала все его попытки стать парой.

А какая у вас лучшая песня этого лета?