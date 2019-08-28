Царикати предположил, почему Виторган не рассказывал о четвертом ребенке

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик поразили всех, когда в феврале 2018 года стало известно, что у них родилась дочь Этель. Тогда возлюбленная актера заверила, что несмотря на свой зрелый возраст, решила сама родить ребенка. Никто не мог даже предположить, что они снова станут родителями. В ночь на 28 августа 79-летний Виторган поделился радостной новостью о том, что у него родилась еще одна девочка.

В соцсети он поделился трогательным фото, где позирует с 57-летней супругой, подросшей Этери и новорожденной Кларой. Младшую наследницу Эммануил Гедеонович назвал в честь своей мамы. Как оказалось, никто не знал о том, что в семье грядет пополнение. Катя Лель, Владимир Брилев и другие друзья пары поздравили их с рождением дочки. Корреспондент Teleprogramma.pro связался с близким другом Виторгана, эстрадным певцом, Феликсом Царикати. Он тоже не скрывал, что рад за супругов.

«Боже мой, какое счастье! Мальчик или девочка?», — воскликнул певец. Он признался, что совсем недавно узнал, что его друг готовится вновь стать отцом.

«Они держали все в секрете. Единственное — прошла информация, когда она искала для новорожденного ребенка няню. А у них уже не новорожденная девочка Этель. Я им стал звонить, но они мне внятно толком ничего не ответили. Наверное, они боялись сглазить или еще что-то. Я не знаю. Буквально несколько дней назад я узнал от Екатерины Клишиной, аккордеонистки, что они ждут еще одного ребенка. Но я не знал, девочка это или мальчик», — рассказал баритон.

Он считает, как и многие поклонники, что Ирина Млодик прибегла к услугам суррогатной матери. Однако Царикати отметил, что не знает подробностей. Он также подчеркнул, что Эммануил Гедеонович поступил правильно, решившись обзавестись еще одним малышом. Певец уверен, что в будущем о детях будет кому позаботиться. Как минимум, у них есть старшая сестра Ксения от первого брака Виторгана и брат Максим от Аллы Балтер.

«Я очень рад. Решиться в 79 лет еще одного ребенка родить — это, конечно, подвиг. Я считаю, что это правильно. У них родилась дочка. Теперь она будет подрастать. Ей нужен братик или сестренка. В любом случае, у него есть сын, внуки, дочки, да и Иринка относительно молодая, поэтому рождение детей это только плюс», — высказался Феликс Викторович.

Он признался, что не исключает, что последует примеру друга и тоже станет многодетным отцом. Сейчас ему 54 года, и у него есть две дочки.

А вы решились в зрелом возрасте стать родителями?