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Нетребко в белом костюме устроила фотосессию в центре Екатеринбурга

Новые фото оперной дивы собрали сотни комплиментов в соцсети.

Нетребко в белом костюме устроила фотосессию в центре Екатеринбурга
Анна Нетребко. Фото: Instagram@anna_netrebko_yusi_tiago

Недавно Анна Нетребко побывала в Сочи, где в эти дни проходит конкурс «Новая волна», а накануне отправилась в Екатеринбург. По словам оперной дивы, она никогда раньше не бывала так далеко на Урале.

Как рассказала исполнительница в Instagram, она посмотрела достопримечательности в центре города, а настроение ей не испортила даже дождливая погода. На публике Нетребко появилась в ослепительно белом костюме – брюках и жакете на молнии.

Свой образ популярная артистка дополнила курткой с ярким цветочным принтом, черной бейсболкой и кроссовками в тон наряда. Нетребко не забыла устроить фотосессию на фоне екатеринбургских пейзажей, а сделанные снимки опубликовала в соцсети. Фото собрали сотни комплиментов от поклонников звезды.

«Анна, вы пришелец из космоса!», «Самая красивая женщина у нас на Урале! И все вам нравится, как всегда! Даже в такую погоду!», «Костюмчик зачетный!», «Анна, Вы такая стильная и красивая!», «Шикарная!», «Боже, как вы прекрасны в белом!» — пишут фанаты на страничке Анны.

Нетребко. Фото
Анна Нетребко в Екатеринбурге. Фото: Instagram@anna_netrebko_yusi_tiago

Напомним, Нетребко выступила на открытии сочинской «Новой волны». Для выхода на сцену знаменитость выбрала желтое платье со шлейфом, а на красной дорожке мероприятия появилась в нежно-голубом наряде с объемными воланами.

 

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InstagramАнна НетребкоАнна Нетребко последние новостиЕкатеринбургПевица

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Нетребко в белом костюме устроила фотосессию в центре Екатеринбурга
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