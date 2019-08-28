Маша Вебер поблагодарила «татушку» Волкову за уход мужа

Как рассказала экс-солистка группы «Тутси», расставание с избранником, который ушел к другой, изменило ее жизнь к лучшему.

Певица Маша Вебер завоевала сердца поклонников в 2003 году, когда стала участницей «Фабрики звезд-3». После проекта девушка пела в группе «Тутси», а затем ушла из коллектива из-за беременности.

Какое-то время Маша была счастлива с мужем – отцом ее ребенка Парвизом Ясиновым. Но в итоге наследник олигарха оставил артистку, предпочтя ей солистку группы «Тату» Юлии Волковой. Как вспоминает Вебер, это стало для нее серьезным ударом.

Певица осталась без возлюбленного и без карьеры. По слухам, именно Парвиз, узнав о том, что она ждет малыша, запретил ей ездить на гастроли. Впрочем, теперь о случившемся она не жалеет.

«Хочу через сказать Юле спасибо за то, что увела мужика!» – высказалась певица.

Маша пояснила, что после неудачи на любовном фронте ее жизнь в целом стала только лучше. Она смогла возобновить профессиональную деятельность и стала мудрее смотреть на отношения с мужчинами. А разлучнице-«татушке», по словам артистки, «вернулся бумеранг». Она тоже родила сына, а спустя три года рассталась с Ясиновым, пишет сайт «Дни.ру».

Напомним, год назад Юлия Волкова впервые вышла замуж. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, свадьбу влюбленные сыграли на побережье Средиземного моря. А Вербер сумела наладить контакт с бывшим супругом, сейчас 13-летний сын пары Оскар регулярно гостит у отца.