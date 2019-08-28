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Кудрявцевой вызвали скорую помощь на вечеринке «Новой волны»

Телеведущей стало плохо в ресторане, она начала терять сознание.

Кудрявцевой вызвали скорую помощь на вечеринке «Новой волны»
Лера Кудрявцева. Фото: globallookpress.com

Лере Кудрявцевой стало плохо на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи. Когда телеведущая пришла на вечеринку, организованную «Муз-ТВ» в одном из местных ресторанов, она неожиданно побледнела и едва не лишилась чувств, из-за чего у нее началась паническая атака.

Инцидент произошел днем ранее в обеденное время, когда в южном городе царила настоящая жара. Коллеги немедленно вызвали Кудрявцевой скорую помощь и постарались в ожидании медиков помочь ей собственными силами.

«Давление скакнуло от жары», – рассказали о состоянии Леры ее друзья.

Лере Кудрявцевой стало плохо. Кадр из видео портала Super

Сейчас состояние ведущей полностью нормализовалось, а друзья дали ей множество полезных советов о том, как спасаться от превратностей погоды, сообщает Super. Уже вечером Лера вышла на сцену «Новой волны» и блистала перед зрителями в роскошном силуэтном макси-платье.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, мероприятие, на котором Кудрявцевой стало плохо, собралась в честь дня рождения Андрея Разыграева. Знаменитость поздравила коллегу-ведущего, адресовав ему в соцсети самые теплые слова.

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Конкурс "Новая волна"Лера КудрявцеваЛера Кудрявцева: состояние здоровьяСочи

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Кудрявцевой вызвали скорую помощь на вечеринке «Новой волны»
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