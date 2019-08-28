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Обиженная сестра Ольги Бузовой начала ей подражать

Анна Бузова получила крупный рекламный контракт и навела подписчиков на мысли, что она идет по стопам старшей родственницы

Обиженная сестра Ольги Бузовой начала ей подражать
Анна Бузова получила крупный рекламный контракт ФОТО: https://www.instagram.com/annabuzova

Сестра Ольги Бузовой активно занимается свой виртуальной карьерой. Анна Бузова развивает личный бренд в Instagram и не зря – недавно девушка получила крупный рекламный контракт с производителем шампуней.

Пока бизнес-леди радуется успеху, подписчики проводят свои параллели: многие усмотрели, что Анна подражает Ольге. На это предположение указывают многие факты, например, поющая ведущая тоже является лицом производителя шампуней, а еще у девушек часто аналогичные прически. Подписчики Анны отметили, что она сделала «конский» хвост, как у Ольги и завила волосы.

А между тем, девушки между собой не общаются. Ольга и Анна поссорились еще зимой, сразу после для рождения звезды.

Ольга решила отпраздновать свой день во Франции и вывезла туда подружек, но во время торжества что-то пошло не так, обратно девушки возвращались порознь: именинница в бизнес-классе, гости – в экономе.

Апогеем стала отписка сестер друг от друга в соцсетях, больше они не общались, а свою ссору не комментировали, пишет Dni.ru.

Сор из избы не выносили более полугода, но недавно появились некоторые подробности. Причиной скандала стали деньги. Мать девушек решила переписать часть своего кафе на Ольгу, это невероятно оскорбило Анну и она перестала общаться с семьей, пишет сайт OA.

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Обиженная сестра Ольги Бузовой начала ей подражать
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