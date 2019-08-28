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В «Орел и Решку» вернется золотой состав ведущих

В новом сезоне программы путешествовать по миру отправятся Настя Ивлеева и Андрей Бедняков.

В «Орел и Решку» вернется золотой состав ведущих
Настя Ивлеева. Фото: globallookpress.com

Телеканал «Пятница» готовит к выходу очередной сезон программы «Орел и Решка». В новых выпусках шоу зрители увидят золотой состав ведущих, в проект возвращаются Настя Ивлеева и Андрей Бедняков.

Бедняков ранее вел выпуски передачи вместе с Жанной Бадоевой и Региной Тодоренко. А Ивлеева, в свою очередь, путешествовала в компании Антона Птушкина. Уже известно, что в новом сезоне главные герои «Орла и Решки» отправятся в Милан, а затем побывают в Будапеште, Порту и Манчестере.

Видео с анонсом сезона «Ивлеева vs Бедняков» разместила в Instagram сама Настя. Блогер рассказала: она в полном восторге от того, что вновь ей довелось вновь поучаствовать в шоу. Также она отметила, что ей понравилось работать с Бедняковым.

«Короче, дорогой зритель, тебя ждет такая доза убойного контента, что ты просто себе не представляешь!» – написала телеведущая в соцсети.

Напомним, этот сезон станет уже 23-м в истории «Орла и Решки». Комментируя известие о продолжении проекта, многие поклонники заявили, что только ради любимой программы вновь начнут смотреть телевизор.

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«Орел и решка»Андрей БедняковНастя ИвлееваНастя Ивлеева последние новостиновый сезон

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В «Орел и Решку» вернется золотой состав ведущих
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