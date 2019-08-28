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В Сети появились фото жены Мота до пластики

Поклонники с трудом узнали Марию Мельникову на архивных снимках.

В Сети появились фото жены Мота до пластики
Мария Мельникова и Мот. фото: instagram.com/maryme.23/

Матвей Мельников, более известный под псевдонимом Мот, в 2016 году женился на Марии Гураль. Девушка взяла фамилию супруга. Свадьба состоялась спустя год после росписи и была очень пышной. На ней гуляли все «сливки» отечественного шоу-бизнеса. А вскоре у влюбленных родился первенец сын Соломон. В соцсетях супруги делятся красочными фото с путешествий и рассказывают о своей совместной жизни.

Мария является моделью. Она быстро пришла в форму после родов и теперь хвастается стройной фигурой. Девушка предпочитает подчеркивать красоту нюдовым макияжем и облачаться в элегантные платья. Теперь у 28-летней Мельниковой 2, 5 миллиона подписчиков в Instagram. Однако так избранница рэпера выглядела не всегда. В Сети появились архивные снимки, на которых Мария запечатлена еще до знакомства с Мотом.

Ранее девушка участвовала в конкурсах красоты. Она носила вызывающие наряды, любила ярко краситься, а на некоторых фото Мария запечатлена в смелых показах. Некоторые пользователи соцсетей заметили, что даже черты лица у девушки изменились. По их мнению, подбородок знаменитости раньше выглядел массивнее, а нос крупнее. Они уверены, что модель сделала пластическую операцию, чтобы преобразиться.

Отметим, сама Мария ранее заявляла, что негативно относится к пластике. Она предпочитает выглядеть естественно, а главным своим секретом по уходу за кожей называет кубики льда, которые прикладывает к лицу. Также возлюбленная рэпера занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. В детстве она занималась бальными танцами, поэтому привыкла к физическим нагрузкам.

Напомним, что Мария познакомилась с Мотом в соцсетях. Примечательно, что первый шаг сделал именно артист. Долгое время они переписывались, а потом решили встретиться. Так зародилась их любовь.

А вам нравится эта пара?

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В Сети появились фото жены Мота до пластики
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