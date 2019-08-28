Меньшиков вернулся в театр после слухов о реанимации

Об этом сообщили в театре им. М.Н. Ермоловой, в котором он служит художественным руководителем и директором.

Олег Меньшиков вернулся к своим обязанностям художественного руководителя в театре имени Ермоловой. Как рассказали в руководстве театра, сейчас у артиста все в порядке.

Ранее стало известно, что актер находится в больнице. По распространившимся слухам, его даже поместили в реанимацию, при этом в числе причин госпитализации упоминались последствия приема спиртного. Якобы Меньшикову стало плохо после двух рюмок алкогольного напитка.

Но в Ермоловском театре успокоили поклонников. Оказалось, что Олег Евгеньевич давно уже планировал обратиться к медикам для планового обследования здоровья.

«Олег Евгеньевич приступил к работе в театре. Все давно нормально», – рассказал агентству «РИА Новости» представитель театра.

А накануне Меньшиков сам дал понять, что чувствует себя хорошо. Актер поздравил поклонников в Instagram с Днем российского кино и опубликовал свое фото, на котором выглядит бодрым и полным сил, сообщал портал Teleprogramma.pro.