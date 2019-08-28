Помощник Джигарханяна рассказал о состоянии артиста после выписки

Армен Джигарханян в конце 2017 года пережил тяжелое расставание с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Судебные разбирательства с бывшей возлюбленной и стресс из-за скандалов вокруг его личной жизни серьезно подорвали здоровье народного артиста СССР. Недавно он был госпитализирован в пятый раз за год. По некоторым данным, актеру требовалась срочная операция, а по словам близких, он просто проходил плановое обследование.
20 августа Армена Борисовича выписали из больницы. Из медицинского учреждения его забрал сын Степан. Сообщалось, что он сможет вернуться в театр в конце августа, но этого не произошло. Журналисты связались с другом и помощником артиста Артуром Согомоняном, чтобы узнать, как себя чувствует Джигарханян. По словам мужчины, актер посетит театр уже на следующей неделе, если ему позволят врачи.
«Все в штатном режиме, нормально, никаких нет поводов для беспокойства. В театр ещё не приезжал, он планово ещё должен показаться врачам, если они одобрят, то, наверное, на следующей неделе приедет», — цитирует слова Артура агентство «РИА-Новости».
Напомним, что незадолго до госпитализации, в начале августа, 83-летний Армен Борисович побывал на открытии сезона в своем театре. Тогда он выглядел здоровым и бодрым. Со слов очевидцев, артист шутил и общался с сотрудниками театра, интересуясь, как поживают их близкие. Тем временем бывшая жена Джигарханяна занимается личной жизнью. Уже год она встречается с Прохором Шаляпиным. Недавно Виталина узнала, что певец ей изменял. Более того, бывшая пассия артиста утверждает, что родила от него ребенка. Однако даже после этого Цымбалюк-Романовская не рассталась с Прохором.
А вы посещали театр Джигарханяна?