Помощник Джигарханяна рассказал о состоянии артиста после выписки

Армен Джигарханян в конце 2017 года пережил тяжелое расставание с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Судебные разбирательства с бывшей возлюбленной и стресс из-за скандалов вокруг его личной жизни серьезно подорвали здоровье народного артиста СССР. Недавно он был госпитализирован в пятый раз за год. По некоторым данным, актеру требовалась срочная операция, а по словам близких, он просто проходил плановое обследование.

больше по теме Выйдя из больницы, Джигарханян первым делом хочет посетить свой театр Об этом сообщил его помощник Артур Согомонян.

20 августа Армена Борисовича выписали из больницы. Из медицинского учреждения его забрал сын Степан. Сообщалось, что он сможет вернуться в театр в конце августа, но этого не произошло. Журналисты связались с другом и помощником артиста Артуром Согомоняном, чтобы узнать, как себя чувствует Джигарханян. По словам мужчины, актер посетит театр уже на следующей неделе, если ему позволят врачи.

«Все в штатном режиме, нормально, никаких нет поводов для беспокойства. В театр ещё не приезжал, он планово ещё должен показаться врачам, если они одобрят, то, наверное, на следующей неделе приедет», — цитирует слова Артура агентство «РИА-Новости».

Напомним, что незадолго до госпитализации, в начале августа, 83-летний Армен Борисович побывал на открытии сезона в своем театре. Тогда он выглядел здоровым и бодрым. Со слов очевидцев, артист шутил и общался с сотрудниками театра, интересуясь, как поживают их близкие. Тем временем бывшая жена Джигарханяна занимается личной жизнью. Уже год она встречается с Прохором Шаляпиным. Недавно Виталина узнала, что певец ей изменял. Более того, бывшая пассия артиста утверждает, что родила от него ребенка. Однако даже после этого Цымбалюк-Романовская не рассталась с Прохором.

А вы посещали театр Джигарханяна?