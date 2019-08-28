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Рынски порекомендовали отправить суррогатную мать рожать в США

Адвокат назвала условия, при которых дочь Божены сможет побороться за наследство Малашенко.

Рынски порекомендовали отправить суррогатную мать рожать в США
Игорь Малашенко и Божена Рынска. Фото: globallookpress.com

На днях Божена Рынска удивила публику новым заявлением, сообщив, что ее ребенка вынашивает суррогатная мать, а отцом нерожденной девочки является покойный медиамагнат Игорь Малашенко. Не секрет, что светская львица хотела бы претендовать на наследство скончавшегося супруга, однако шансов получить хоть что-то у нее практически нет.

Тем не менее, в теории стать наследницей основателя НТВ его дочь, а значит и ее родительница, смогут. По российским законам это невозможно. Кроме того, как сообщила ранее сама Рынска, ее муж при жизни составил завещание, где исключил общего с ней ребенка, если он когда-либо родится, из числа наследников.

Но, по словам адвоката Юлии Вербицкой, в случае, если суррогатная мать родит в США, в том же Нью-Йорке, ситуация может измениться. Даже если малышка появится на свет позднее, чем через 8 месяцев со дня смерти отца.

«В Америке у нее (Рынски. – Прим. ред.), безусловно, больше шансов, чем в России. Если у нее на руках будут документы, подтверждающие, что родители ребенка – она и Малашенко, в США она сможет претендовать на наследство даже без судебного решения», – рассказала Вербицкая порталу Teleprogramma.pro.

Адвокат отметила, что подобный процесс по признанию наследницей дочери Рынски может стать революционным. Пока же активы Малашенко, которые составляют около 16 миллионов долларов, отходят его первой супруге Елене Пивоваровой и ее детям.

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Рынски порекомендовали отправить суррогатную мать рожать в США
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