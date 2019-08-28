Алексей Воробьев устроил прогулку на яхте с новой пассией

Певец и известный врач-диетолог Наталья Зубарева приехали в Сочи на «Новую волну».

Алексей Воробьев стал одним из звездных гостей «Новой волны» в Сочи. На мероприятиях музыкального конкурса певец появился не в одиночестве, компанию ему составила известный врач-диетолог Наталья Зубарева.

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Похоже, отношения у пары очень близкие. На VIP-вечеринке Алексей и Наталья танцевали обнявшись и уехали вместе, а немногим ранее вместе с друзьями устроили прогулку на яхте.

На кадрах, которые Зубарева опубликовала в Instagram, небольшое судно следует вдоль побережья Сочи. Можно увидеть, как Воробьев бесстрашно прыгает с борта в воду, не забывая демонстрировать кубики пресса, а новая пассия исполнителя романтично называет его «капитаном». Затем пара вместе позирует на камеру.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, помимо диетологии, Наталья Зубарева занимается натуропатией. Также девушка написала популярную книгу под названием «Вальс гормонов». Что касается Воробьева, ранее певец ухаживал за актрисой «Табакерки» Анной Чиповской, состоял в отношениях с Оксаной Акиньшиной и Викторией Дайнеко, с последней он расстался в 2012 году.