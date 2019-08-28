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Алексей Воробьев устроил прогулку на яхте с новой пассией

Певец и известный врач-диетолог Наталья Зубарева приехали в Сочи на «Новую волну».

Алексей Воробьев устроил прогулку на яхте с новой пассией
Алексей Воробьев. Фото: globallookpress.com

Алексей Воробьев стал одним из звездных гостей «Новой волны» в Сочи. На мероприятиях музыкального конкурса певец появился не в одиночестве, компанию ему составила известный врач-диетолог Наталья Зубарева.

Похоже, отношения у пары очень близкие. На VIP-вечеринке Алексей и Наталья танцевали обнявшись и уехали вместе, а немногим ранее вместе с друзьями устроили прогулку на яхте.

Воробьев. Фото
Алексей и Наталья на вечеринке «Новой волны». Фото Лики Брагиной

На кадрах, которые Зубарева опубликовала в Instagram, небольшое судно следует вдоль побережья Сочи. Можно увидеть, как Воробьев бесстрашно прыгает с борта в воду, не забывая демонстрировать кубики пресса, а новая пассия исполнителя романтично называет его «капитаном». Затем пара вместе позирует на камеру.

Воробьев. Фото
Фото: Instagram@dr_natalyazubareva

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, помимо диетологии, Наталья Зубарева занимается натуропатией. Также девушка написала популярную книгу под названием «Вальс гормонов». Что касается Воробьева, ранее певец ухаживал за актрисой «Табакерки» Анной Чиповской, состоял в отношениях с Оксаной Акиньшиной и Викторией Дайнеко, с последней он расстался в 2012 году.

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Тэги:

Алексей ВоробьевКонкурс "Новая волна"ПевецСочи

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Алексей Воробьев устроил прогулку на яхте с новой пассией
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