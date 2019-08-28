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«Безумная неожиданность»: Лель поздравила с новорожденным семейство Виторганов

Певица рассказала корреспонденту Teleprogramma.pro, что уже приглашена на праздник, устраиваемый в честь младенца.

«Безумная неожиданность»: Лель поздравила с новорожденным семейство Виторганов
https://www.instagram.com/emmanuil_vitorgan/

Удивительно, но это на самом деле случилось. Актер Эммануил Виторган в свои 79 лет вновь стал отцом.

«У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька Кларочка!» — обнародовал счастливую новость артист.

Поздравления на счастливых родителей посыпались со всех сторон. Одной из первый за звездное семейство порадовалась певица Катя Лель.

«Конечно, я была в курсе, потому что мы уже дружим много лет. И я слышала об этой чудесной новости на семейном празднике, и мы ждали этого очень сильно, и от всей души поздравляем Эммануила и Ирину, — призналась Лель в интервью Teleprogramma.pro. — Первое, что мы все сказали, это: «Как же вы это делаете? Скорее-скорее, научите нас». Ребенок потрясающий, все хорошо. Скоро будет большой праздник и будем отмечать событие».

Супруги не опровергают информацию, что появиться Кларе на свет помогла суррогатная мать. У малышки есть старшая сестра — Этель. Эммануил Виторган рассказывал, что ее вынашивала сама Ирина.

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Тэги:

Ирина МлодикКатя ЛельКлара ВиторганЭммануил ВиторганЭтель Виторган

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«Безумная неожиданность»: Лель поздравила с новорожденным семейство Виторганов
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