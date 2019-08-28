Скрипачка Линдси Стирлинг устроила шоу в виртуальной реальности

Побывать на первом в мире концерте в формате VR смогли все обладатели чудо-«шлемов».

Шлема виртуальной реальности позволяют не только играть в «стрелялки» и «бегать за монстрами», но и наслаждаться музыкой.

Удивительно, но факт! Скрипачка Линдси Стирлинг провела первый в мире VR-концерт.

«Сегодня удивительный день, когда я стала Аватаром. Новый концерт настолько крут, что я жду не дождусь, когда сыграю песни в оффлайн вновь», — заметила она.

Любопытно, что поприсутствовать на концерте можно было из любой точки земного шара. Для этого требовались лишь шлема виртуальной реальности HTC Vive и Oculus Rift. Каждый же подключившийся к шоу, отображался на экране в виде маленького светлячка… Таким образом к середине шоу вся Линдси уже была окружена волшебным светом.

К слову, известность девушке принесли ее клипы. В видеороликах девушка уникальным образом совмещает игру на скрипке с хореографией.