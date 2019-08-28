Звезду «Мажора-2» избили на остановке в Петербурге

Марк прославился игрой в таких сериалах, как «Обгоняя время» и «Белый шаман». Он же снялся во втором сезоне «Мажора»… Полицейские полагают, что именно узнаваемость парня и стала причиной нападения.

Коваль ждал автобус на остановке в Санкт-Петербурге, когда несколько незнакомых парней подошли к нему. Слово за слово, и один из них ударил. Марк пытался отбиваться, но тех было больше. Кто-то смотрел, другие били…

В итоге, когда те сбежали, а прохожие вызвали скорую, то приехавшие на место медики диагностировали у Марка закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы.

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Актера доставили в реанимацию. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.