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Звезду «Мажора-2» избили на остановке в Петербурге

29-летнего Марка Коваля после нападения неизвестных доставили в реанимацию.

Звезду «Мажора-2» избили на остановке в Петербурге
https://www.instagram.com/koval.mark/

Марк прославился игрой в таких сериалах, как «Обгоняя время» и «Белый шаман». Он же снялся во втором сезоне «Мажора»… Полицейские полагают, что именно узнаваемость парня и стала причиной нападения.

Коваль ждал автобус на остановке в Санкт-Петербурге, когда несколько незнакомых парней подошли к нему. Слово за слово, и один из них ударил. Марк пытался отбиваться, но тех было больше. Кто-то смотрел, другие били…

В итоге, когда те сбежали, а прохожие вызвали скорую, то приехавшие на место медики диагностировали у Марка закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы.

Актера доставили в реанимацию. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

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«Мажор-2»Марк Коваль

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Звезду «Мажора-2» избили на остановке в Петербурге
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