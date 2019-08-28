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Близкие пытаются «откормить» Анастасию Волочкову

Однако, бывшая балерина на уговоры не поддается.

Близкие пытаются «откормить» Анастасию Волочкову
АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА /GLOBALLOOKPRESS.COM/

Экстремальное похудение Анастасии Волочковой уже наделало много шума и породило бурные дискуссии по поводу состояния ее здоровья в Сети. Но артистка, похоже, останавливаться не собирается.

Накануне, в сторис своей страницы в Instаgram бывшая балерина опубликовала очень аппетитный снимок, на котором на фоне тарелки с овощами и зеленью жарится мясо. Комментируя фотографию, звезда отмечает, что ее пытаются откормить, но она ни за что не поддастся на уговоры.

Более того, обращаясь в своим фанатам, полушутя, полусерьезно, Анастасия интересуется, неужели она столько худа, чтобы насильно ее кормить. И обещает, что все равно, будет есть только огурцы, помидоры и зелень.

Жареное мясо для Анастасии Волочковой. Фото
Анастасия Волочкова отказалась от мяса. Фото: @ volochkova_art

Напомним, первые тревожные звоночки по поводу жесткой диеты бывшей балерины прозвучали еще в отпуске в Греции, где она едва не упала от голода в обморок, и призналась, что практически ничего не ест.

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Близкие пытаются «откормить» Анастасию Волочкову
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