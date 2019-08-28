Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак резко упали доходы

По слухам, режиссер и ведущая должны пожениться уже в сентябре.

СМИ начали писать о том, что известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак, некогда даже попадавшая в список Forbes, сегодня высокими доходами похвастаться не может.

Мол, на федеральных каналах в эфирах она уже не мелькает, истек контракт с известным глянцевым журналом, который ей, якобы, так и выплатил часть заработной платы, да и ее новый интернет-проект, а также главредство в журнале «Супер», тоже серьезных доходов не приносят. Во всяком случае пока. Немного у светской львицы сегодня и корпоративов.

Между тем, промоутер Сергей Лавров в беседе с журналистами кр.ru отмечает, что снижение числа корпоративов – явление повсеместное, затронувшее всех звезд. Сегодня все экономят, не то, что в жирные нулевые. Между тем, подчеркивает эксперт, интерес к Собчак относительно высок, что стало возможным после драк за нее и развода.

«Но как только личная жизнь Ксюши наладилась, дело пошло к свадьбе с Богомоловым, людям стало скучно, приглашать на рублевские заказники Собчак стали меньше», — констатирует Лавров.

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Впрочем, если что, Собчак может подзаработать на лекциях о секрете успеха, которые весьма популярны у аудитории. Да и реклама в Instagram может выручить. Одна публикация в ее ленте стоит от 500 тысяч до миллиона рублей.

Напомним, по слухам, 44-летний режиссер Константин Богомолов и 37-летняя ведущая должны пожениться уже в сентябре, однако, все детали торжества держаться в строжайшей тайне.