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В Праге начались съемки фильма о Вацлаве Гавеле

Премьера картины состоится в 2020 году.

В Праге начались съемки фильма о Вацлаве Гавеле
Вацлав Гавел. Фото: globallookpress.com

В столице Чехии, Праге, начались съемки фильма о бывшем президенте страны Вацлаве Гавеле. Картина будет рассказывать о 70-х годах прошлого века, когда будущий лидер был диссидентом.

По словам режиссера фильма Славека Горака, по своему жанру фильм будет драмой, но со множеством комичных и абсурдных ситуаций. Уточняется также, что в фильме будут описаны события имевшие место в реальной жизни политика, пишет РИА Новости.

Съемки драмы должны быть завершены в ноябре этого года, когда в Чехии отметят юбилей свержения компартии страны и приход к власти Гавела. В международный прокат лента выйдет в 2020 году.

Напомним, в июле 2019 года сообщалось о том, что в России приостановили съемки о певице Юлии Началовой.

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президентсъемки фильмаЧехия

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В Праге начались съемки фильма о Вацлаве Гавеле
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