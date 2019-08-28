В Праге начались съемки фильма о Вацлаве Гавеле

В столице Чехии, Праге, начались съемки фильма о бывшем президенте страны Вацлаве Гавеле. Картина будет рассказывать о 70-х годах прошлого века, когда будущий лидер был диссидентом.

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По словам режиссера фильма Славека Горака, по своему жанру фильм будет драмой, но со множеством комичных и абсурдных ситуаций. Уточняется также, что в фильме будут описаны события имевшие место в реальной жизни политика, пишет РИА Новости.

Съемки драмы должны быть завершены в ноябре этого года, когда в Чехии отметят юбилей свержения компартии страны и приход к власти Гавела. В международный прокат лента выйдет в 2020 году.

Напомним, в июле 2019 года сообщалось о том, что в России приостановили съемки о певице Юлии Началовой.