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Алибасов оправдался после обвинений в пиар-браке с Федосеевой-Шукшиной

По словам продюсера, конкурентов на наследство Ольге Шукшиной нужно искать в другом месте.

Алибасов оправдался после обвинений в пиар-браке с Федосеевой-Шукшиной
БАРИ АЛИБАСОВ И ЛИДИЯ ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА/GLOBALLOOKPRESS.COM

Если не «Крот», то отношения с Лидией Федосеевой-Шукшиной – пресса по-прежнему проявляет большой интерес к персоне скандального Бари Алибасова. Масла в огонь подливают и дети жены продюсера. Так, давно Ольга заявила о том, что Бари Каримовича сама Федосеева-Шукшина не интересует – их брак – только пиар, а истинная цель – заполучить творческое наследие Василия Шукшина.

В бeседе с журналистами кр.ru Алибасов парирует, мол, это она хочет мать скорее в сгнобить, что получить какую-то часть наследства. А он с Лидией дружит больше 20 лет, и все это время Ольги рядом со своей матерью не наблюдалось.

«Теперь она появилась и, видимо, думает, что я ей конкурент. Нет, я не конкурент, мне эта квартира на Бочкова (досталась Федосеевой-Шукшиной от писателя. – Прим. Ред.) не нужна. У меня у самого две квартиры в Москве», — рассказывает продюсер.

Что же касается прав на то, что написал Шукшин, то как уверяет Бари Алибасов, его это не интересует. И кому, передаст Лидия Федосеева-Шукшина это наследие, ему тоже безразлично. Собственно, настаивает продюсер, Ольга Шукшина борется не с тем человеком, у нее, мол, есть другой, более реальный конкурент – старшая сестра Маша.

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Алибасов оправдался после обвинений в пиар-браке с Федосеевой-Шукшиной
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