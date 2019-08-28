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Ирина Шейк поделилась кадрами обнаженной фотосессии

Несколько «горячих» фотографий опубликовала в сторис своего Instagram.

Ирина Шейк поделилась кадрами обнаженной фотосессии
Ирина Шейк. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Свободная, без романтических отношений, по крайней мере, официально, после разрыва с Брэдли Купером, Ирина Шейк не перестает удивлять и восхищать своих поклонников в социальной сети Instagram. Одна модная фотосессия следует за другой. Но вот накануне модель поделилась в сторис свежими и горячими кадрами.

На нескольких черно-белых снимках Ирина запечатлена абсолютно обнаженной. На одной фотографии модель сидит спиной к камере, еще на двух- лицом, так, что видна грудь Шейк.

Обнаженная Ирина Шейк. Фото
Ирина Шейк. Фото: @ irinashayk

Напомним, это, конечно, далеко не единственная откровенная и эффектная фотосессия россиянки. В прошлом месяце она позировала в капроновых колготках. Эти кадры не оставили равнодушных в Сети. Причем многие связывают такие смелые съемки как раз с расставанием с голливудским актером, мол, Шейк находится в активном поиске нового возлюбленного.

Обнаженная Ирина Шейк. Фото
Ирина Шейк. Фото: @ irinashayk

Что же касается ее отношений с Купером, то, как писал портал Teleprogramma.pro, не так давно Ирина поделилась планам написать мемуары об отношениях с Брэдли. Если издание выйдет в свет, оно, безусловно, станет бестселлером.

Обнаженная Ирина Шейк. Фото
Ирина Шейк. Фото: @ irinashayk
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Брэдли КуперИрина ШейкИрина Шейк: последние новостимодельобнаженная фотосессия

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Ирина Шейк поделилась кадрами обнаженной фотосессии
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