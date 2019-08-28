НОВОСТИ

Елена Бирюкова вышла замуж за экс-супруга Климовой

До этого момента звезда ситкома «Саша+Маша» и Илья Хорошилов прожили вместе почти 11 лет.

Елена Бирюкова вышла замуж за экс-супруга Климовой
Илья Хорошилов и Елена Бирюкова. Фото: @ birukovagram

После почти 11 лет совместной жизни звезда популярного некогда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова узаконила свои отношения с ювелиром Ильей Хорошиловым, который, кстати, раньше был женат на коллеге Елены – актрисе Екатерине Климовой.

Елена Бирюкова в свадебном платье. Фото
Свадьба Елены Брюковой и Ильи Хорошилова. Фото: @ birukovagram

Снимки из ЗАГСа, где состоялась торжественная церемония, опубликовала в сторис своего Instаgram сама молодая жена. В качестве свадебного наряда артистка выбрала лаконичное платье белого цвета в пол, а жених был в классическом темном костюме.

Свадьба Ильи Хорошилова и Елены Бирюковой. Фото
Илья Хорошилов и Елена Бирюкова. Фото: @ birukovagram

Напомним, как сообщал портал Teleprogramma.pro, торжество 48-летняя актриса и ее жених собирались провести совсем негромкое и пригласить на него только самых близких, не больше 20 человек. В дальнейшие планы молодоженов вмешалась работа Елены Бирюковой. Вместо свадебного путешествия с мужем она отправится на съемки. А вот отдохнут вместе Елена и Илья только зимой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АктрисаЕкатерина КлимоваЕлена БирюковаЗвездная свадьбаИлья Хорошилов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Елена Бирюкова вышла замуж за экс-супруга Климовой
Интересно?
Поделись с друзьями: