Елена Бирюкова вышла замуж за экс-супруга Климовой

До этого момента звезда ситкома «Саша+Маша» и Илья Хорошилов прожили вместе почти 11 лет.

После почти 11 лет совместной жизни звезда популярного некогда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова узаконила свои отношения с ювелиром Ильей Хорошиловым, который, кстати, раньше был женат на коллеге Елены – актрисе Екатерине Климовой.

Снимки из ЗАГСа, где состоялась торжественная церемония, опубликовала в сторис своего Instаgram сама молодая жена. В качестве свадебного наряда артистка выбрала лаконичное платье белого цвета в пол, а жених был в классическом темном костюме.

Напомним, как сообщал портал Teleprogramma.pro, торжество 48-летняя актриса и ее жених собирались провести совсем негромкое и пригласить на него только самых близких, не больше 20 человек. В дальнейшие планы молодоженов вмешалась работа Елены Бирюковой. Вместо свадебного путешествия с мужем она отправится на съемки. А вот отдохнут вместе Елена и Илья только зимой.