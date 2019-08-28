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Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге

В ДТП, к счастью, никто не пострадал.

Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
АЛЕКСАНДР ДРУЗЬ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Знаток игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь попал в ДТП. В Северной столице на Невском проспекте он сбил велосипедиста, пишут «Аргументы и факты». Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.

Пострадавший Дмитрий Акимов не стал писать заявление в полицию, а Друзь не стал вдаваться в подробности происшествия, отметив в беседе с журналистам РЕН ТВ только то, что «ничего не произошло, все пляшут и поют».

Напомним, весной этого года с магистром произошел куда громкий скандал. Главред шоу «Кто хочет стать миллионером?» обвинил Александра, что тот хотел подкупить его. За «слитые» ему правильные ответы и выигрыш главного приза Друзь пообещал Беру долю от этой суммы.

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Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
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