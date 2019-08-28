«Преображение сражает»: Михалковы поделились новым атмосферным снимком

Недавнее участие сестер Анны и Надежды Михалковых в стильной черно-белой фотосессии оказалось настолько успешным и впечатляющим для фанатов в социальной сети Instgaram, что они продолжают обсуждать атмосферный снимок, которыми поделилась недавно в Сети Надежда.

Но вот подоспела и вторая фотография, которая тоже заслуживает отдельного рассказа и публикации. На этот раз Надежда расположилась полулежа на кушетке. На ней черное обтягивающее платье, бретели которого максимально спущены. Она смотрит на Анну, которая сидит напротив сестры на полу, положив ноги на кушетку, она нога при этом у Анны босая, другая в черной туфле.

«Преображение Анна сражает!» — не сдерживают эмоции комментаторы, имея в виду не только новый образ актрисы, но и то, как похудела звезда в последнее время.

«Не сладенькие девочки и не агрессивные самки. Женщины, красивые , настоящие, разные всякие , прекрасные. Спасибо за эстетику», — пишет поклонница.

Напомним, в предыдущей публикации Анна и Надежда позировали в других образах за столом и с телефоном.