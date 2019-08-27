Гагарина назвала свое участие в «Голосе-8» настоящим испытанием

Хотя в предстоящем сезоне популярного шоу она будет самой опытной наставницей.

Как известно, накануне Юрий Аксюта озвучил фамилии наставников нового, восьмого по счету сезоны популярного шоу «Голос». Новичком в этом списке стал Валерий Сюткин, который впервые сядет в кресло и будет нажимать на красную кнопку, Константин Меладзе и Сергей Шнуров примут участие в шоу уже во второй раз. А вот самой опытной оказалась Полина Гагарина – для нее новый сезон уже третий по счету.

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Однако, несмотря на имеющийся «стаж», на своей странице в социальной сети Instagram певица призналась, что очень волнуется и считает предстоящую работу испытанием для себя.

Звезда пожелала всем участникам радости и удовольствия от проекта, в котором они не только смогут зарядиться положительными эмоциями, но и набраться опыта.

«Признаюсь честно, это такое же испытание для меня, как и для всех конкурсантов. Я рада быть в жюри с замечательными музыкантами и, уверена, настоящими джентльменами», — пишет Полина.

Подписчики, конечно, пожелали удачи своей любимице и посоветовали, как нужно подходить к выбору участников.

«Полина, будь круче и выше рамок формата, выбирай душой и интуицией крутых людей, выпусти свою самобытность и тем самым ответь всем, кто попытается навязать что-то свое. Я верю в тебя!», — пишет одна из фанаток.

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Напомним, еще неделю назад артистка наслаждалась отдыхом в любимой Греции. Среди множества постов оттуда, подписчикам запомнился тот, в котором Гагарина демонстрирует свою фигуру в нескольких купальниках.