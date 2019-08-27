НОВОСТИ

Семья рэпера Джигана передумала возвращаться из США в Россию

О причинах такого решения Оксана Самойлова интригующе промолчала.

Семья рэпера Джигана передумала возвращаться из США в Россию
ОКСАНА САМОЙЛОВА И ДЖИГАН/INSTAGRAM.COM/SAMOYLOVAOXANA/

Семья Джигана в полном составе отдыхает в Майами. Восьмилетняя Ариэла, Лея, которой 3 сентября исполнится пять лет, и двухлетняя Майя наслаждаются последними летними деньками в отпуске родителей, а сам рэпер и его супруга Оксана Самойлова паковали чемоданы, чтобы вернуться домой, ведь на носу 1 сентября – школа, линейки, начало нового учебного года.

Но неожиданно папа и мама звездных девочек передумали и вместо перевозки чемоданов в аэропорт переезжают в другой дом. Об этом весьма сумбурно и интригующе написала жена артиста в своем Instagram.

«Дни слились в один сплошной. Мы будем собирать вещи, но не для того, чтобы улететь домой завтрашним самолетом, как должны были, а чтобы переехать в соседний дом. Никакой праздничной линейки на 1-2 сентября, никакой классной вечеринки на день рождения Леи. Причина, по которой мы тут остаемся, конечно, в 1000000000 раз важнее, но домой все равно хочется. Хорошо, что только мне», — пишет Самойлова.

Версии поклонников и подписчиков ждать себя не заставили, и были уже привычными. Одни пребывали в полной уверенности, что Оксана снова ждет ребенка и отказаться от перелетов ей запретили врачи. Другие посчитали, что дело в сильно занятости в Америке главы звездного семейства.

Напомним, несколько дней назад, отвечая на вопросы поклонников в Сети, Оксана рассказала, что звездная, богатая жизнь в их семье с Джиганом была не всегда. Был, как выразилась супруга рэпера, и «нищий» период, когда они снимали «однушку» в Москве. В комнате в тот период не было даже кровати.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Джиганзвездный отдыхОксана СамойловаРоссияСША

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Семья рэпера Джигана передумала возвращаться из США в Россию
Интересно?
Поделись с друзьями: