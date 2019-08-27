Семья рэпера Джигана передумала возвращаться из США в Россию

Семья Джигана в полном составе отдыхает в Майами. Восьмилетняя Ариэла, Лея, которой 3 сентября исполнится пять лет, и двухлетняя Майя наслаждаются последними летними деньками в отпуске родителей, а сам рэпер и его супруга Оксана Самойлова паковали чемоданы, чтобы вернуться домой, ведь на носу 1 сентября – школа, линейки, начало нового учебного года.

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Но неожиданно папа и мама звездных девочек передумали и вместо перевозки чемоданов в аэропорт переезжают в другой дом. Об этом весьма сумбурно и интригующе написала жена артиста в своем Instagram.

«Дни слились в один сплошной. Мы будем собирать вещи, но не для того, чтобы улететь домой завтрашним самолетом, как должны были, а чтобы переехать в соседний дом. Никакой праздничной линейки на 1-2 сентября, никакой классной вечеринки на день рождения Леи. Причина, по которой мы тут остаемся, конечно, в 1000000000 раз важнее, но домой все равно хочется. Хорошо, что только мне», — пишет Самойлова.

Версии поклонников и подписчиков ждать себя не заставили, и были уже привычными. Одни пребывали в полной уверенности, что Оксана снова ждет ребенка и отказаться от перелетов ей запретили врачи. Другие посчитали, что дело в сильно занятости в Америке главы звездного семейства.

Напомним, несколько дней назад, отвечая на вопросы поклонников в Сети, Оксана рассказала, что звездная, богатая жизнь в их семье с Джиганом была не всегда. Был, как выразилась супруга рэпера, и «нищий» период, когда они снимали «однушку» в Москве. В комнате в тот период не было даже кровати.