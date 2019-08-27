Бурунов и Петров могут покинуть ряды завидных холостяков

Александр Петров и Сергей Бурунов вместе снимались в ленте «Полицейский с Рублевки». Примечательно, что оба актера предпочитают не распространяться о личной жизни, делясь с поклонниками и прессой лишь творческими планами. Ни для кого не секрет, что Петров строил отношения с 27-летней Ириной Старшенбаум. Однако не так давно стало известно, что их союз распался. Теперь Саша увлечен 24-летней Стасей Милославской. Молодые люди не комментируют роман, при этом возлюбленная актера из трилогии о Гоголе рассказала, какими качествами должен обладать ее потенциальный партнер. По словам Стаси, она едва ли смогла бы устоять перед заботливым, образованным молодым человеком с хорошим чувством юмора. Не исключено, что Петров и Бурунов могут покинуть ряды завидных холостяков, пишет «Комсомольская правда».

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Повышенным вниманием у представительниц прекрасного пола пользуется и 42-летний Сергей. Так, в интервью изданию коллеги артиста заверили, что Бурунов смог пережить сложный период безденежья и только в зрелом возрасте стал востребован в профессии. Кроме того, стало известно, что Сергею удалось встретить подходящую женщину. Вот только известно о избраннице артиста немного.