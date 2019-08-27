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Валерия провела уикенд в компании Пригожина и своей падчерицы

Певица повидалась с 20-летней дочерью мужа.

Валерия провела уикенд в компании Пригожина и своей падчерицы
Иосиф Пригожин с супругой Валерий и дочерью Лизой (Фото: Instagram.com/prigozhin_iosif)

Валерия провела уикенд в компании Иосифа Пригожина и своей падчерицы — 20-летней Елизаветы. Исполнительница не скрывает, что она прекрасно ладит с младшей дочерью супруга. Артистка не препятствует музыкальному продюсеру видеться с наследниками. Кроме того, певица сама идет на контакт с отпрысками Иосифа. Примечательно, что и возлюбленному исполнительницы удалось подружиться с детьми Валерии от предыдущего брака. 26-летняя Анна, 25-летний Артемий и 20-летний Арсений приняли Пригожина в свою семью, одобрив выбор мамы.

Валерия провела уикенд в компании мужа и падчерицы (Фото: Instagram.com/prigozhin_iosif)

«С моей младшей дочей. Солнышко мое вернулось на учебу», — подписал снимок с супругой и Елизаветой музыкальный продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал отношения 20-летнего Арсения с моделью Анной Аверьяновой. Так, муж Валерии подметил, что юноша был готов на все ради новой возлюбленной: он забросил учебу, ушел из дома. Музыкальный продюсер уверен, что именно Аня оказывала влияние на Арсения, ставя под удар его карьеру пианиста.

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Тэги:

ВалерияЗвездные детиИосиф Пригожин

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Валерия провела уикенд в компании Пригожина и своей падчерицы
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