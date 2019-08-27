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Звезда «Дома-2» Валерия Мастерко родила первенца

Имя отца мальчика экс-участница телестройки не сообщает.

Звезда «Дома-2» Валерия Мастерко родила первенца
Валерия Мастерко стала звездой "Дома-2" в 2011 году. Фото: Instagram@lerikmasterko

Бывшая участница проекта «Дом-2» Валерия Мастерко родила первенца. О том, кто стал папой ее сына, а также имени мальчика 31-летняя звезда знаменитой телестройки пока не сообщает.

О радостном событии Валерия рассказала поклонникам в Instagram. Во время беременности девушка старалась не «светить» округлившийся животик, но теперь решила опубликовать снимок, на котором она запечатлена на последних сроках.

«Я стала мамочкой», – коротко сообщила Мастерко подписчикам.

За считанные минуты под фотографией появились десятки комментариев. Многие пользователи соцсети отметили: они и не подозревали о том, что звезда «Дома-2» ждет ребенка.

«Вот так новости», «Ого,ты молодец! Я даже не заметила по лицу, что беременна», «Поздравлю, Лерон, ты это заслужила. Будь счастлива!», «Ура, моя дорогая. Я тебя поздравляю от всего сердца», «Неожиданно Молчала как партизан», – пишут поклонники.

Фото: Instagram@lerikmasterko

Валерия Мастерко появилась в периметре телепроекта в 2011 году. Девушка, которая быстро приобрела славу скандалистки и любительницы сплетен, пыталась построить отношения с 39-летним Николаем Должанским, а также с Олегом Майами. Покинув «Дом-2», Валерия вышла замуж, но брак распался спустя два года.

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«Дом-2»«Дом-2»: последние новостибеременность и родыВалерия Мастерко

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Звезда «Дома-2» Валерия Мастерко родила первенца
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