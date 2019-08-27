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Дочь Алсу пообщалась с певицей Билли Айлиш до ее концерта

Микелла Абрамова считает себя поклонницей 17-летней американской исполнительницы.

Дочь Алсу пообщалась с певицей Билли Айлиш до ее концерта
Алсу с дочкой Микеллой (Фото: Instagram.com/alsou_a)

11-летняя дочь Алсу не скрывает: она считает себя преданной поклонницей 17-летней американской исполнительницы Билли Айлиш (Billie Eilish). Так, финалистка вокального проекта «Голос. Дети» не смогла пропустить концерт своего кумира в московском «Мегаспорте». На личной страничке в Instagram Микелла Абрамова опубликовала закулисное видео, отметив, что исполнилась ее давняя мечта. Девочке не только удалось увидеть Билли вживую, но и даже поговорить с певицей. Микелла выразила Айлиш свое восхищение.

«Мы любим вас», — обратилась к исполнительнице наследница Алсу.

Также в коротком диалоге с певицей Микелла призналась Билли, что обязательно посетит ее выступление.

«Я увидела мою самую любимую певицу Billie Eilish живьем, и даже состоялся небольшой диалог», — отметила в комментариях к видео Микелла.

Напомним, что дочка Алсу принимала участие в шестом сезоне вокального проекта «Голос. Дети». На слепых прослушиваниях Микелле удалось привлечь внимание Светланы Лобода и Валерия Меладзе. Из всех наставников только Пелагея не повернулась к юной вокалистке. Сама девочка выбрала команду украинской исполнительницы и сумела дойти до финала.

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АлсуЗвездные детиМикелла Абрамова

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Дочь Алсу пообщалась с певицей Билли Айлиш до ее концерта
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