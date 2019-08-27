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Марк Захаров пошел на поправку после перенесенной пневмонии

В ближайшие дни худрук «Ленкома» вернется в театр.

Марк Захаров пошел на поправку после перенесенной пневмонии
Марк Захаров вернется в "Ленком". Фото: globallookpress.com

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров идет на поправку после перенесенного воспаления легких. Как рассказали в театре, 85-летний режиссер вернется к работе уже 3 сентября, он собирается появиться на сборе театрального коллектива.

По словам заместителя директора «Ленкома» Сергея Вольтера, пока Марк Анатольевич все же остается в больнице.

Напомним, режиссер, у которого резко подскочила температура, обратился в медучреждение 19 августа. К счастью, пневмония оказалась у него в легкой форме. По словам коллег, перед госпитализацией Захаров не жаловался на здоровье и продолжал приходить на работу, как обычно.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, в больницу артист идти не хотел, но его удалось уговорить на плановое обследование. Тогда медики и обнаружили у него воспаление легких. Ранее предполагалось, что мэтра выпишут домой через два или три дня.

О состоянии здоровья Марка Захарова сообщает агентство «РИА Новости».

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воспаление легкихгоспитализацияЛенкомМарк Захароврежиссер

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Марк Захаров пошел на поправку после перенесенной пневмонии
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