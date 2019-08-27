«Безупречна»: Киркоров сделал комплимент жене Плющенко

Экс-супруг Примадонны позировал с Яной Рудковской на вечеринке в Сочи.

44-летняя Яна Рудковская вслед за другими артиста, среди которых: Ани Лорак, Жасмин, Андрей Малахов, Светлана Лобода, Наталья Чистякова-Ионова, Лера Кудрявцева, Лев Лещенко, Лена Летучая, Анна Нетребко, Сергей Лазарев — прибыла на сочинскую «Новую волну». В Instagram супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опубликовала свежий кадр со «Снежной вечеринки». На фото музыкальный продюсер позировала с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым. Знаменитость подметила, что они с экс-супругом Аллы Борисовны стали чуть ли не единственными, кому удалось соблюсти дресс-код. При этом наряды для мероприятия они подбирали не сговариваясь.

«Ну, и рядом со снежным королем Филиппом на миг почувствовала себя снежной королевой, в отсутствии другого ледового короля @plushenkoofficial», — отметила Яна.

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Сам Киркоров не оставил без внимания слова Рудковской, сделав комплимент жене Евгения Плющенко.

«Безупречна! Совершенна!!», — обратился к бизнесвумен бывший супруг Примадонны. «Стараюсь», — ответила Филиппу Яна Рудковская.

На конкурс «Новая волна» поп-король приехал в компании детей: Аллы-Виктории и Мартина. Среди гостей мероприятия также была замечена певица Жасмин с семилетней дочкой Маргаритой.