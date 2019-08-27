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Татьяна Михалкова поздравила с 17-летием повзрослевшую внучку

Наталья Михалкова напомнила поклонникам ее знаменитую бабушку в молодости.

Татьяна Михалкова поздравила с 17-летием повзрослевшую внучку
Татьяна Михалкова. Фото: globallookpress.com

Внучка Никиты Михалкова Наталья отметила 17-летие. Конечно, в этот день супруга известного кинорежиссера не забыла поздравить наследницу актерской династии и обратилась к ней с трогательными словами в соцсети.

В блоге Татьяны Михалковой в Instagram появились снимки именинницы, на одном из которых Наталья и ее звездная бабушка позируют фотографу вместе. Многим поклонникам повзрослевшая девушка напомнила ее старшую родственницу – в прошлом красавицу-модель и одну из самых ярких советских манекенщиц.

«Поздравляю с 17-летием! Мы тебя все очень любим!» — обратилась к внучке Михалкова.

Напомним, Наталья – дочь Артема Михалкова, родившаяся у него в первом браке. Артист и его супруга Дарья разорвали отношения, когда девочке исполнилось 11 лет. Девушка интересуется модой и уже приняла участие в одном из дизайнерских показов, а также в ряде фотосессий.

Напомним, в прошлом году внук Татьяны Евгеньевны Андрей окончил школу. На выпускном вечере повеселился не только сам выпускник, но и его брат – младший сын Анны Михалковой Сергей, а актриса поделилась в соцсети кадрами с торжественного мероприятия.

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Татьяна Михалкова поздравила с 17-летием повзрослевшую внучку
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