Валерия вступилась за возлюбленную 20-летнего сына Арсения

Певица Валерия опубликовала на личной страничке в Instagram семейный кадр. На фото знаменитость позирует вместе с мамой — Галиной Николаевной, 20-летним сыном Арсением и его девушкой Анной Аверьяновой. Наставница вокального проекта «Голос. 60+» вступилась за возлюбленную младшего сына. Ранее в одном из интервью супруг Валерии — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин — критически высказался в адрес Ани. Муж исполнительницы припомнил, как просил девушку повлиять на Арсения. Когда молодые люди начали строить отношения, сын певицы ушел из дома и забросил учебу. Пригожин уверен: именно Анна отвлекала юношу от занятий, поставив под удар его карьеру пианиста.

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Возлюбленная музыкального продюсера приняла в семью избранницу младшего сына. Кроме того, Валерия высказалась в поддержку девушки. Певица подметила, что это лето выдалось продуктивным и было богато на события. Ранее стало известно, что 25-летний сын артистки Артемий сыграл тайную свадьбу.