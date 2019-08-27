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Лобода похвалилась «миллионом алых роз» от поклонника

Певица продемонстрировала на снимке в соцсети роскошный букет.

Лобода похвалилась «миллионом алых роз» от поклонника
Светлана Лобода. Фото: globallookpress.com

Светлана Лобода в компании других знаменитостей принимает участие в мероприятиях конкурса «Новая волна» в Сочи. На фестивале артистка уже исполнила хит Аллы Пугачевой «Живи спокойно, страна», а накануне вновь напомнила о Примадонне поклонникам в Instagram.

На новом снимке в соцсети певица похвасталась букетом роз от поклонника. В кадре Светлана позирует, уютно устроившись в кресле, а рядом с ней на низком столике стоит огромная корзина с цветами.

«Миллион алых роз… из окна видишь ты», – процитировала Лобода знаменитую композицию Аллы Борисовны.

Некоторые подписчики неоднозначно отнеслись к публикации звезды. Среди множества комплиментов, которые оставили комментаторы странички, появились сообщения о том, что певица «зазналась», сравнивая себя с Пугачевой.

«Ну, мы-то знаем, кто главная роза на фото», «Вы прекрасней всех роз на планете», «Спасибо Алле Борисовне за благословение», «Ну все. Возомнила себя примадонной. Браво!», «Ага, примадонна типа вторая, совсем зазналась», – пишут пользователи соцсети.

Фото: Instagram@lobodaofficial

Напомним, ранее сама Алла Борисовна в шутку «благословила» Лободу петь для страны, продекламировав строчки из своей песни, после чего некоторые поклонники  раскритиковали исполнительницу за «передачу титула по наследству».

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Лобода похвалилась «миллионом алых роз» от поклонника
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