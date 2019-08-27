Панайотов признался, что посещал врачей после смерти Началой и Фриске

Певец Александр Панайотов признался, что является очень впечатлительной натурой, и трагичные события приводят его в состояние ужаса. Так было после смерти Юлии Началовой.

Выпускник «Фабрики звезд» был очень дружен с певицей, и когда ее не стало, трудно переживал потерю.

С момента смерти Юлии прошло уже полгода, но время так и не смогло притупить боль.

«У меня были тяжелые панические атаки, жесткая депрессия, я даже боялся выходить на сцену. Психологическое состояние было жутким, длилось почти месяц», — признался артист Dni.ru.

На помощь пришли легкие антидепрессанты и теща, которая работает в Боткинской больнице.

«Я – паникер. Но мне помогли в больнице у тещи, там лечатся все наши селебрити, так что ей можно доверять», — делится сокровенными подробностями Александр.

Не только смерть Началовой подорвала здоровье исполнителя. После трагедии, которая приключилась с Жанной Фриске, он тоже оказывался в больнице.

Панайотова так впечатлил случай с певицей, что он отправился пройти исследование на онкологию.

«Единственный раз в жизни сдавал онкомаркеры, было полное обследование всего организма. Как раз после смерти Жанны Фриске, меня охватила паника, все на ровном месте», — говорит певец.

Жанне Фриске диагностировали глиобластому – неоперабельную опухоль головного мозга, она скончалась 15 июня 2015 года.

В марте 2019 года умерла Юлия Началова, у нее было заражение крови и развившаяся сердечная недостаточность.