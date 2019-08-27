«Без наркотиков и политики»: в Крыму стартовал фестиваль Rap Koktebel

27 августа в Крыму стартовал новый музыкальный фестиваль Rap Koktebel. Там выступят такие хип-хоп исполнители, как Мот, Guf, Lil Kate, Tony Tonite, Кравц и известная на весь мир группа Onyx. Инициатором мероприятия выступил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Он рассказал журналистам, что идея появилась после того, как в России стали отменять концерты рэперов. Но хоть он и организовал для этого музыкального течения новую площадку, некоторые ограничения на ней все-таки присутствуют.

«Пришлось отказаться от наркотиков и политики», — цитирует Киселева РИА Новости Крым.

При этом организатор отметил, что фестиваль проходит с возрастным ограничением 18+.

Кстати, кроме выступлений признанных звезд рэпа, в рамках того же мероприятия пройдет смотр молодых рэперов. Быть может, для кого-то Rap Koktebel станет пропуском на большую сцену.

Вы бы посетили подобный концерт?