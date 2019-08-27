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44-летняя Навка проводит августовский отпуск в Ялте

Там же отдыхает актриса Ирина Пегова.

44-летняя Навка проводит августовский отпуск в Ялте
Татьяна Навка (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Татьяна Навка, как и избранница 59-летнего Игоря Николаева, отдала предпочтение отечественному курорту. С той лишь разницей, что Юлия Проскурякова отдыхала в Сочи. Олимпийская чемпионка проводит августовский отпуск в Ялте. К слову, там же находится и Ирина Пегова. Знаменитость уже делилась снимками с местных пляжей, позируя перед объективом фотокамеры в купальнике.

Примечательно, что этим летом актриса успела побывать в Ницце вместе с тринадцатилетней дочерью Татьяной. После съемок в Санкт-Петербурге Ирина отправилась на Кипр.

Татьяна Навка примерила на отдыхе бежевую юбку (Фото: Instagram.com/tatiana_navka)

На личной страничке в Instagram олимпийская чемпионка в танцах на льду опубликовала свежее отпускное фото, отдав предпочтение трендовой пастельной палитре. Татьяна примерила бежевую юбку и белую блузку с открытыми плечами. Образ фигуристка дополнила шляпкой и маленькой сумочкой.

В комментариях к снимку олимпийская чемпионка поразмышляла о том, какое место занимают женщины в современном мире. По словам Татьяны, она прекрасно понимает тех девушек, которым хочется добиться успеха, составить мужчинам конкуренцию. При этом представительницам прекрасного пола приходится «филигранно маневрировать» между необходимой твердостью, женской мягкостью и борьбой со стереотипами.

«Благо, современный быстро развивающийся мир дает возможность женщинам самовыражаться практически во всех сферах этой жизни», — отметила фигуристка.

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44-летняя Навка проводит августовский отпуск в Ялте
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