Скончалась актриса Людмила Мальцева

Она умерла на 70-м году жизни.

27 августа умерла заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева. Ее сердце перестало биться в возрасте 69 лет. Печальную новость сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Талантливая актриса, педагог, культуролог, яркая, красивая женщина Людмила Васильевна Мальцева… Навсегда останется для нас примером таланта, женской красоты, обаяния, доброты. Светлая память!» — говорится на сайте союза.

Людмила Мальцева родилась в Кемерово, там же закончила театральное училище, а потом жила в Париже, училась в Сорбонне.

В кино она пришла в 1978 году и за свою жизнь успела сыграть почти в сорока фильмах. Ей поддавался любой жанр о комедии до трагедии, ее знали, ее любили.

Для многих зрителей Мальцева стала родной по сериалам «Бывших не бывает» и «Мой любимый папа», картинам «Мы с дедушкой», «Пасечник».

Она пробовала себя в песне и довольно успешно, несколько лет назад был образован дуэт Людмилы Мальцевой и народного артиста России Юрия Назарова, пишет сайт dni.ru.