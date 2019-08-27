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Татьяна Брухунова порассуждала о недостатках собственной внешности

Молодая пассия Петросяна призналась, что много лет не могла смириться со своими несовершенствами.

Татьяна Брухунова порассуждала о недостатках собственной внешности
Татьяна Брухунова. Фото: globallookpress.com

Молодая избранница Евгения Петросяна часто откровенничает с подписчиками в соцсети. Татьяна Брухунова регулярно показывает в Instagram свои новые модные наряды и аксессуары, а также рассуждает на самые разнообразные темы.

Накануне новая пассия юмориста рассказала о недостатках собственной внешности. По ее словам, с юности она заметно сутулилась из-за компрессии позвоночника, а доставшееся по наследству от родителей плохое зрение вынудило ее носить очки. Кроме того, на протяжении долгих лет Татьяна страдала от серьезных проблем с кожей лица.

«12 лет я боролась с жуткой формой акне. Сегодня я могу позволить себе не доставать пудреницу месяцами. Много лет ушло у меня на принятие себя», – пишет Брухунова.

Новый пост девушка сопроводила собственным снимком. В кадре она позирует в цветастом платье и выглядит совершенно счастливой. Ассистентка прославленного комика отметила, что смогла не только принять, но и полюбить свои недостатки.

«Главное – нравиться себе!» – заявила Татьяна.

Помимо работы над собой, помощница Евгения Вагановича не забывает побаловать себя брендовыми вещами. Так, только за последний месяц она продемонстрировала в соцсети туфли Prada стоимостью 50 тысяч рублей, сумочку Dior за 60 тысяч рублей и очки Marc Jacobs за десять тысяч.

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InstagramЕвгений Петросянпомощница ПетросянаТатьяна Брухунова

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Татьяна Брухунова порассуждала о недостатках собственной внешности
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