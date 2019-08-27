Траволта едва не вручил награду Тейлор Свифт другой женщине

Актер перепутал певицу с ее двойником на премии MTV Video Music Awards.

65-летний американский актер Джон Траволта оконфузился на премии MTV Video Music Awards 2019, которая прошла 26 августа в Нью-Джерси. Артист должен был вручить статуэтку певице Тейлор Свифт, победившей в номинации «Видео года», но перепутал ее с другой женщиной, очень похожей на поп-звезду.

Поясним, Свифт должна была получить премию за клип на песню «You Need to Calm Down». Она вышла на сцену в сопровождении целой свиты, среди которой была и актриса Джейд Джоли, игравшая саму певицу в отмеченном музыкальном видео. И перепутавший женщин Траволта подошел вручать награду именно к ней. Как пишет издание Independent, артистка сначала смутилась, потом собралась с духом и обняла актера, не став принимать из его рук приз.

В итоге Свифт получила-таки свою статуэтку, но ошибка Джона не укрылась от глаз зрителей, все ее заметили и принялись обсуждать в социальных сетях.

«Я почти получила свою первую награду сегодня вечером, благодаря Джону Траволте», — иронично написала Джейд Джоли в Instagram.

То, насколько они были похожи с Тейлор Свифт, можно понять по этой фотографии.

Признайтесь, вы бы тоже перепутали этих двух женщин?