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Победитель проекта «Замуж за Бузову» скормил щуке приготовленное для Ольги кольцо

Мужчина засунул рыбе в рот украшение внушительных размеров

Победитель проекта «Замуж за Бузову» скормил щуке приготовленное для Ольги кольцо
Победитель проекта "Замуж за Бузову" скормил щуке кольцо, приготовленное для Ольги ФОТО: https://www.instagram.com/lebedevdenis.ru/

Денис Лебедев, ставший победителем проекта «Замуж за Бузову», решил поставить точку в так и не сложившихся отношениях с телеведущей. Он демонстративно скормил рыбе кольцо, которое заказывал для Ольги.

Для этого мужчина приехал в Суздаль на берег реки Каменка. Подготовился основательно: с собой взял не только украшение, но и саму рыбу.

История этого кольца не простая, сыровар лично придумал дизайн в виде скрепки, обратился к ювелирам, чтобы они воплотили идею в жизнь. А когда все получилось, дарить украшение было некому, Ольга обвинила Дениса в предательстве.

Бизнесмен планировал попытать счастье второй раз и принять участие в проекте «План Б», но осознал, что второго шанса не будет.

Поэтому он решил исполнить чье-нибудь желание, не сам, а через щуку. Мужчина записал на видео момент, как заталкивает в рот хищнице кольцо, а после отпускает ее в реку.

Воодушевленный своим поступком, бизнесмен призвал всех рыбаков попытать счастье и попробовать поймать именно эту рыбку, чтобы она исполнила желание, а заодно и осчастливила драгоценным подарком.

Кстати, стоимость украшения 100 тысяч рублей.

Некоторые подписчики удивились поступку Дениса Лебедева и с сожалением отметили, что лучше бы разыграл украшение между подписчицами. А некоторые напомнили мужчине о законе бумеранга, и дело тут вовсе не в добре, как думает Денис, фоловеры усмотрели откровенную жестокость в поведении сыровара, пишет сайт OA.

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Тэги:

Денис ЛебедевОльга Бузовашоу "План Б"

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Победитель проекта «Замуж за Бузову» скормил щуке приготовленное для Ольги кольцо
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